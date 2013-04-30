В Кабмине считают, что проблемные торговые вопросы не помешают ассоциации с ЕС

Такое мнение он высказал во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам торговли Карлом де Гухтом, прошедшей в Брюсселе, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера.

«Во время встречи стороны подчеркнули готовность в краткие сроки найти общие, взаимно приемлемые решения в рамках перспективы создания глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС», - сообщили в пресс-службе.

Стороны также отметили прогресс проводимых в Украине реформ, обозначенных в плане действий по ассоциации Украина – ЕС, и обсудили вопрос подготовки к имплементации положения о зоне свободной торговли с ЕС.

«В числе других обсужденных вопросов значились важность организации мощной информационно-разъяснительной кампании среди украинского и европейского бизнеса о практическом функционировании зоны свободной торговли. Отдельное внимание уделили мероприятиям по улучшения бизнес-климата в Украине», - отметили в пресс-службе С.Арбузова.

В пресс-службе также сообщили, что К. де Гухт с благодарностью принял приглашение первого вице-премьера посетить в ближайшее время Украину.

Справка УНИАН. С. Арбузов находится в Брюсселе с рабочим визитом. В состав делегации также вошли министр финансов Юрий Колобов, министр доходов и сборов Александр Клименко, глава Минагропрода Николай Присяжнюк, замглавы Нацбанка Николай Удовиченко, правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий.