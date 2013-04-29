Депутаты предлагают сажать за незаконное наблюдение

Как сообщается на сайте ВР, законопроектом предлагается дополнить УКУ статьей 163-1 “Незаконное осуществление визуального наблюдения за лицом”. Данной статьей предусматривается, что незаконное осуществление визуального наблюдения за лицом в публично доступных местах наказывается штрафом от пятидесяти до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до двух лет, или ограничением свободы до трех лет.

Те же действия, совершенные относительно государственного или общественного деятеля или совершенные субъектом, уполномоченным на осуществление оперативно-розыскной деятельности или досудебного расследования, или с использованием видеозаписи, фотографирования, специальных технических средств для наблюдения, наказываются штрафом от двухсот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от трех до семи лет, или лишением свободы на тот же срок.

Также статьей предусмотрено, что незаконное осуществление визуального наблюдения за лицом, которое причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам или интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц, наказываются лишением свободы от семи до десяти лет.

При этом отмечается, что под визуальным наблюдением за лицом в данной статье понимается целенаправленная негласная или открытая, но вопреки его воле, визуальная слежка за лицом в течение определенного промежутка времени с целью сбора, проверки, фиксации на материальных носителях и дальнейшего использования или передачи третьим лицам информации о нем, месте его нахождения, его действиях и тому подобное, в том числе во время проведения следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что ответственность за нарушение неприкосновенности жилья и нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции предусмотрена статьями 162, 163 Уголовного кодекса Украины, однако указанными составами преступления не охватывается осуществление незаконного наблюдения за лицом, в том числе с использованием специальных технических средств, что тоже может расцениваться как вмешательство в его частную жизнь.