Гаишник поймал заключенного, сбежавшего из колонии на грузовике

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ УМВД Украины в Черновицкой области, сегодня утром на стационарном посту ГАИ в Оршивцах Кицманского района Черновицкой области внимание инспекторов привлек грузовой автомобиль, который пересек сплошную линию разметки и с нарушением правил дорожного движения осуществлял обгон попутных транспортных средств. Водитель был задержан.

Он не смог предъявить документы на право управления, объяснив, что «незаконно завладел автомобилем, который принадлежит исправительной колонии».

Задержанным оказался 22-летний мужчина, который отбывал наказание в исправительной колонии в Ивано-Франковской области. Задержанного работники ГАИ передали следственно-оперативной группе Кицманского райотдела УМВД Украины в Черновицкой области.