На Europe Venture Summit в Киев приезжают супер-инвесторы из Кремниевой долины

Цель Europe Venture Summit – собрать вместе стартап-команды и инвесторов, чтобы открыть миру интеллектуальный потенциал Украины и региона. На Саммите выступят легенды стартап-бизнеса – Дэйв МакКлюр, основатель 500 Startups, США, и Адео Рeсси, основатель The Founders Institute из Кремниевой долины.

«Украина и другие страны Восточной Европы с точки зрения развития ИТ-технологий зачастую воспринимаются как аутсорсинговый ресурс – источник недорогой рабочей силы для удаленной работы на западные компании, – считает Виталий Голомб, предприниматель из Кремниевой долины и со-организатор Саммита. – Этот стереотип удается поломать тем немногим командам ИТ-стартапов, которые создают новые продукты и успешно продвигают их в регионе и глобально. В Украине таких команд может быть намного больше. Саммит – отличная возможность для украинских стартапов заявить о себе на весь мир».

Программой Саммита предусмотрены дискуссионные панели по темам: рост мобильности, изменения на венчурном рынке, будущее ТВ и медиа, система инкубаторов и акселераторов, hardware-стартапы, игровая индустрия и множество выступлений от самых успешных предпринимателей и инвесторов, представляющих Dream Industries, Viewdle, ESPN, Techcrunch Europe, Google Ventures, Agile Credit и многие другие проекты и компании.

В рамках Саммита также состоится Конкурс стартапов, финалисты которого будут представлены на сцене перед панелью венчурных инвесторов и будут соревноваться за главный приз в €25,000, и Экспо – площадка для презентации стартапов инвесторам, партнерам, потенциальным со-основателям и сотрудникам.

Для разработчиков в рамках Саммита впервые в Киеве пройдет AngelHack Kyiv – международный конкурс формата хакатон, который проходит в 30 странах мира, ежегодно собирая более 10 тысяч программистов, дизайнеров и предпринимателей. С 15 по 16 июня команды ИТ-специалистов попробуют создать работающие сервисы и представить их перед панелью инвесторов. Победители AngelHack Kyiv получат денежные призы и отправятся в Сан-Франциско.

Регистрация для участия в Europe Venture Summit на сайте www.venturesummit.eu.

Контакты для СМИ:

Анна Казимирова, annak@venturesummit.eu

+380503100219