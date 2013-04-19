Forbes попросили вычеркнуть Ахметова и Порошенко из списка богатейших евреев

В пресс-службах Рината Ахметова и Петра Порошенко были удивлены включением израильским изданием Forbes обоих бизнесменов в рейтинг богатейших евреев мира.

Как сообщили ZN.UA пресс-секретари бизнесменов, они обратились к израильскому изданию с просьбой внести изменения в обнародованный рейтинг. Оба пресс-секретаря предоставили редакции Forbes полные биографические данные бизнесменов, подчеркнув при этом, что первый по национальности татарин, второй - украинец.

Пресс-службы также попросили израильское издание в дальнейшем при подготовке материалов пользоваться исключительно проверенной информацией и оставили свои координаты.

Как сообщалось, израильский ивритоязычный сайт Forbes опубликовал список 165 самых богатых евреев мира. В рейтинге оказались и украинские бизнесмены. Так, Ринат Ахметов с 15,4 млрд долл. занял 11-е место, Виктор Пинчук с 3,8 млрд долл. – 56-е, а Петр Порошенко с 1,6 млрд долл. – 130-е.

В издании сообщили, что составляли рейтинг, основываясь на нескольких исследованиях, а также информации собственных источников. Однако автор рейтинга израильский журналист Давид Липкин, не смог однозначно ответить, в каком именно исследовании указано, что Ахметов и Порошенко являются евреями.

Сегодня также стало известно, что Forbes Israel уже убрал из рейтинга имя российского бизнесмена Алишера Усманова.