ДТЭК Ахметова в 2012-м году увеличил прибыль на 68%
Крупнейший частный украинский энергохолдинг ДТЭК, контролируемый Ринатом Ахметовым, в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличил чистую прибыль по международным стандартам финотчетности на 68%.
Прибыль ДТЭК составила 5,9 млрд грн, говорится в финансовом отчете компании.
Согласно документу, консолидированная выручка компании в 2012 году удвоилась — до 82,6 млрд грн с 39,6 млрд грн в 2011 году.
Также в сообщении отмечается, что ДТЭК в 2012 году увеличил прибыль до вычета налогов (EBIDTA) по сравнению с 2011 годом до 16,9 млрд грн с 10,3 млрд грн, или на 64,7%.
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В 2012 году доля продаж угля составила 8,5% (против 43,8% в 2011 году) от консолидированной выручки, доля оптовой продажи электроэнергии 37,2% (против 26,2% в 2011году), розничной продажи электроэнергии - 44,6% (против 29,0% в 2011 году), а продажи тепловой энергии - 9,6% (против 0% в 2011 году).
Как ранее сообщал УНИАН, ДТЭК в 2012 году увеличил добычу угля на 65,3% – до 39,693 млн тонн с 24,001 млн тонн в 2011 году, а производство электроэнергии на 55,8% до 51,383 млрд кВт/ч - с 32,98 млрд кВт/ч в 2011 году.
ДТЭК намерен вложить до конца 2018 года 23,3 млрд грн в модернизацию тепловых электростанций.
Модернизация пройдет на всех девяти ТЭС, входящих в состав «ДТЭК Западэнерго», «ДТЭК Востокэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».
ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».