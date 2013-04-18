Коморовский: Россия «обыграла» Польшу в СМИ с проектом «Ямал-Европа-2»

Об этом Б.Коморовский сказал сегодня в интервью радиостанции RMF FM.

"У мене складывается впечатления, что нас как государство легко «обыграли» в медиапространстве, главным образом, через медиаактивность Президента РФ", - сказал он.

Президент Польши отметил, что в подобных ситуациях лучше сохранять спокойствие и категорически не отвергать подобные предложения, а делать свои контрпредложения.

"Тогда другая сторона должна сказать "нет" или "да", - добавил он.

Б.Коморовский признал, что из-за скандала с подписанием меморандума о строительстве газопровода «Ямал – Европа-2» имидж Польши пострадал, подчеркнув, что подписанный документ не является юридически обязывающим.

Он также высказал мнение, что в Польше нет единого центра принятия политических решений по вопросам энергетической безопасности страны, а разным министерствами и ведомствам не хватает соответствующей координации в этих вопросах.

Справка УНИАН. 3 апреля Президент России В.Путин поручил «Газпрому» проработать вопрос строительства в обход Украины газопровода «Ямал–Європа-2» через Беларусь.

Через Ямальский газопровод, который проходит через территорию Беларуси и Польши в Германии, россияне ежегодно могут поставлять около 33 млрд кубометров газа.

4 апреля в Санкт-Петербурге «Газпром» и польско-российская компания «ЕвроПол Газ» подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газопровода «Ямал-Європа-2» в обход территории Украины мощностью не менее 15 млрд куб. м газа в год. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть подготовлено на протяжении шести месяцев.

Предложения «Газпрома» предусматривают строительство газопровода на территории Польши от белорусской границы до Словакии.

5 апреля премьер-министр Польше Дональд Туск заявил, что польская власть не поддерживает идею строительства еще одного газопровода в обход Украины, который мог бы проходить через территорию Польши в рамках проекта "Ямал-Европа-2". По его словам, Польша не заинтересована в дополнительных поставках газа из России, поскольку хочет уменьшить свою энергетическую зависимость от россиян.

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG и "ЕвроПол Газ" заявили, что подписанный меморандум является лишь декларацией намерений изучить экономическую целесообразность проекта «Ямал–Европа-2» и не обязывает никого ни строить новый трубопровод, ни подписывать какие-либо контракты в будущем.

Предложение россиян вернутся к проекту "Ямал-2" и неожиданное для большинства польских чиновников во главе с премьером Д.Туском подписание меморандума вызвало шквал комментариев в польских СМИ, включительно с призывами к отставке одного из министров, которого оппозиция обвинила в потере контроля над госкомпаниями.