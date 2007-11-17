Кабмин передал аэропорт ”Бердянск” одноименному городу

Кабинет министров передал целостный имущественный комплекс государственного предприятия “Аэропорт Бердянск” в собственность территориальной общине г. Бердянска.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 14 ноября в 2007 г. № 995-р, опубликованном на официальном сайте Кабмина.

В распоряжении отмечается, что правительство приняло предложение Минтранссвязи и Бердянского горсовета (Запорожская обл.) о передаче аэропорта “Бердянск”, который не имеет возможности самостоятельно обеспечивать свою сертификационную пригодность, из государственной в собственность территориального общины города при условии неприятия горсоветом решений, в результате которых может быть отчуждено имущество аэропорта или изменено его профильное назначение.