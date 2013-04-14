Завтра в Украине еще потеплеет

Завтра, 15 апреля, в западных и восточных областях Украины осадков не предусматривается. На остальной территории пройдут небольшие дожди.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7°, на юге до 9° тепла, днем 10-15°.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь. В Киевской области температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°. В Киеве температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.