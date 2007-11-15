Харьков может остаться без инсулина

В Харькове существует угроза срыва снабжения инсулином больных сахарным диабетом в 2008 году. Об этом сегодня заявил заместитель городского председателя – директор Департамента здравоохранения и социальных вопросов Игорь ШУРМА на пресс-конференции в эндокринологическом диспансерном отделении городской клинической больницы №2.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, по его словам, «2007 год был наиболее стабильным и спокойным в вопросе обеспечения инсулином, как отечественным, так и импортным, больных сахарным диабетом. Больные своевременно получали те инсулины, в которых нуждается их организм. И это стало возможным благодаря децентрализации системы поставок инсулина не только в Харькове, но и в других регионах Украины».

И.ШУРМА отметил, что именно благодаря инициативе власти Харькова Министерство здравоохранения Украины пошло на децентрализацию системы обеспечения инсулинами. По его словам, это позволило на местах вплотную подойти к проблеме каждого харьковчанина, больного сахарным диабетом, и, в сущности, добиться для них адресной помощи, ведь депутаты на сессии горсовета утверждали практически каждую дозу инсулина. «И, если в 2006 году, когда в стране действовала централизованная система обеспечения инсулинами, больные сахарным диабетом получали лишь 3 из 11 видов импортных инсулинов, то в 2007 году – все 11 видов», - отметил заместитель городского председателя

Невзирая на плюсы нынешнего механизма обеспечения лекарствами инсулинозависимых больных, сообщил И.ШУРМА, сегодня продолжаются активные попытки вернуться к системе централизованных поставок инсулина. По его информации, в контрольных цифрах проекта бюджета на 2008 год, спущенных Харькову из центра, ни копейки нет на приобретение инсулинов. «Это приведет к хаосу в снабжении и обеспечении больных инсулином”, - считает директор Департамента.

«Департамент здравоохранения и социальных вопросов будет инициировать вынесение на сессию городского совета проект решения относительно принятия обращения к Кабинету министров Украины, Министерству здравоохранения и других органов центральной власти с просьбой обеспечить стабильное снабжение инсулина», - сообщил И.ШУРМА.