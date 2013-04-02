Железнодорожники рассказали о дополнительных Hyundai на Харьков
УЖСК в апреле продолжит отправлять дополнительные поезда Интерсити+ по маршруту Киев-Харьков-Киев.
«Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) в апреле продолжит отправлять дополнительные поезда Интерсити+ по маршруту Киев-Харьков-Киев по пятницам, сообщаили УНИАН в пресс-службе компании.
В связи с повышенным спросом на перевозки по маршруту Киев-Харьков-Киев дополнительные поезда Iнтерсити+ отправятся 5, 19 и 26 апреля 2013 года. Также дополнительный поезд назначен на вторник 30 апреля 2013 (последний рабочий день перед майскими праздниками).
Поезд № 162 Киев - Харьков отправится из Киева в 13 ч 12 мин. и прибудет в Харьков в 17 ч 40 мин.
Поезд № 163 Харьков - Киев будет отправлен из Харькова в 20 ч 19 мин. и прибудет в Киев в 01 ч 06 мин.
Поезда проследуют с остановками на станциях в Миргороде и Полтаве.
Пресс-служба УЖСК отмечает, что в течение марта средняя населенность этих дополнительных поездов составила 54%.
Как сообщал УНИАН, с 1 марта текущего года УЖСК ввела гибкую систему регулирования тарифов на билеты первого класса поездов Интерсити+, благодаря которой билеты в первый класс на Интерсити+ с максимальной скидкой в 15% можно приобрести за 45 дней до отправления, за 2-1 сутки до отправления поезда стоимость билета повышается на 15%.
Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) было создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 22 февраля 2012 года.
УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.
На сегодня УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.