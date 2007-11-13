Никаких договоренностей о ценах на газ нет

Россия и Украина 15 ноября обсудят цены на российский газ, поставляемый в Украину, на 2008 и последующие годы, сообщил РИА Новости официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ.

"На данный момент никаких договоренностей относительно цен на газ нет", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 28 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что считает оптимальной для Украины цену на газ в 150-160 долларов за тысячу кубометров. По поводу того, что в деловых и политических кругах говорят о цене газа на следующий год в 188-190 и 200 долларов, глава государства заявил, что такой цены не будет. По мнению В.ЮЩЕНКО, такая цена «необоснованная… с учетом тенденций на энергетических рынках».

6 ноября министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО подтверждил, что на переговорах с Москвой ценовой коридор газа на следующий год обсуждается в пределах 150-160 долл. за 1 тыс. кубометров.

Между тем, заместитель председателя правления "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ сообщил накануне РИА Новости, что цена газа для Украины в 2008 году может составить 160 долларов за тысячу кубометров, если стороны подпишут соглашения о поэтапном переходе на среднеевропейскую цену к 2011 году. А среднеевропейская цена на газ, по его словам, может достичь 300 долларов за тысячу кубометров уже в 2008 году.

С 2006 года "Газпром" установил цену на газ для Украины в размере 230 долларов за тысячу кубометров. Благодаря привлечению посредника - компании RosUkrEnergo, которая смешивает в трубе российский газ со среднеазиатским, цена на границе составила 95 долларов за тысячу кубометров.

С 1 января 2007 года в связи с удорожанием туркменского газа цена для Украины поднялась до 130 долларов за тысячу кубометров.