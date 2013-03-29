В Харькове сошел с рельсов трамвай: есть пострадавшие (фото)

Об этом на "Харьков-форум" сообщает очевидец аварии, пишет "Сегодня".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на пресс-офицера городского управления ГАИ Олега Никоненко.

По его сведениям, сегодня около 9:50 на улице Полтавский Шлях трамвай маршрута №3 сошел с рельсов. Во время схождения трамвая с рельсов его вагоны разделились, первый вагон развернуло, и он ударился об опору линии электропередачи, после чего вагоны столкнулись между собой.

О.Никоненко отметил, что в первом вагоне находилось около 30 пассажиров. Травмы получили три женщины 69, 40 и 29 лет. У двух из них – ушибы тела, после предоставления медицинской помощи пострадавших отпустили домой. У самой старшей пострадавшей диагностирован перелом бедра, она находится в больнице.

По словам советника городского председателя Валерия Лютого, ДТП произошло в ста метрах от пересечения с ул. Елизарова. Сейчас первый вагон, который ударился об опору контактной сети, полностью перекрывает движение трамваев в обе стороны. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, и трамвай будет отбуксирован с места аварии по окончанию ее работы.

Причина ДТП устанавливается.