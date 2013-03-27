В Киеве давка на ж/д платформах: ряд электричек отменили (фото)

Согласно информации, обнародованной в Facebook Виктории Бондарь, отменены электрички № 7436 (время отправления - 17.16), № 7446 (18.42), № 7317 (8.00), № 7327 (9.26) и № 7456 (20:09).

"18.40. Киев стоит в пробках 9 баллов. Кортежу перекрывают дорогу. Единственный путь домой на крупнейший район столицы - электричка, в которую и так сложно попасть. Сегодня отменили 2 поезда в час пик с самой загруженной Петровки", - отметила Бондарь.

Украинская правда