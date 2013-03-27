Прасолов рассказал, какие отрасли экономики будут развивать в первую очередь

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов, передает РБК-Украина.

«Вы знаете, в чистом виде приоритетных отраслей нет, так как везде работают наши люди. А главная задача правительства – рост благосостояния народа. То есть, говорить, что горно-металлургическая отрасль приоритетная, а фармацевтическая или деревообрабатывающая нет – неправильно», – сказал министр.

В то же время, по его словам, в программе будет делаться акцент на наиболее быстроокупаемые отрасли. «Мы, наверное, можем говорить о приоритетах с точки зрения государственной поддержки и быстрой окупаемости. Быстрее всего окупаются электроэнергетика и сельское хозяйство. То есть, если мы туда с помощью государства на возвратной основе инвестируем деньги, то они дадут быструю отдачу. Мы создадим продукт, создадим стоимость со всеми отсюда вытекающими зарплатными, бюджетными эффектами», – резюмировал Прасолов.