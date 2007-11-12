На береговой линии Керченского пролива собрали более 160 тонн нефти

Более 160 тонн нефти собрано на береговой линии Керченского пролива, где в воскресенье потерпели крушение несколько судов, в том числе танкер, сообщает “РИА Новости” со ссылкой на представителя Южного регионального центра МЧС России.

"На данный момент основным источником загрязнения считаются разломившиеся части танкера", - сказал собеседник агентства, добавив, что уже подготовлены два танкера для перекачки нефтепродуктов из расколовшегося судна.

По данным МЧС, во вторник на место происшествия отправится сводный мобильный отряд 495-ого спасательного центра МЧС РФ, который примет участие в сборе отходов нефти с береговой линии.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на сегодняшний день задействовано 488 человек, 94 единицы техники, из них 17 судов, шесть авиасудов и 71 единица техники, сообщает МЧС России.

Как сообщалось, в воскресенье южнее порта "Кавказ" на рейдовой стоянке во время шторма разломился пополам танкер "Волгонефть-139", груженный более чем 4 тыс. тонн мазута. На борту танкера находились 13 членов экипажа. В результате аварии носовая часть судна осталась на якоре, а кормовая часть с членами экипажа стала дрейфовать. К вечеру 11 ноября кормовая часть танкера села на мель в районе острова Коса Тузла. В результате инцидента с танкером "Волгонефть-139" никто из людей не пострадал, но в Азовское море вылилось около 1,3 тыс. тонн мазута.