Мэра, задержанного за взятку, освободят под залог
Мэра одного из городов Луганщины, задержанный 12 марта за взятку в 50 тыс грн, освободят под залог в 34 тыс грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, Ленинский районный суд Луганска 14 марта избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей, но в то же время определил сумму залога, под который он может быть освобожден, в размере 34 тыс. грн. Сегодня была внесена вся залоговая сумма.
Как сообщал УНИАН, 12 марта сотрудники СБУ, прокуратуры и милиции Луганской области задержали при получении взятки в служебном кабинете мэра одного из городов Луганской области.
Средства чиновник получил от частного предпринимателя за обещание не насчитывать штрафные санкции.
Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки, соединенное с его вымогательством).