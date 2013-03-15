Мэра, задержанного за взятку, освободят под залог

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, Ленинский районный суд Луганска 14 марта избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей, но в то же время определил сумму залога, под который он может быть освобожден, в размере 34 тыс. грн. Сегодня была внесена вся залоговая сумма.

Как сообщал УНИАН, 12 марта сотрудники СБУ, прокуратуры и милиции Луганской области задержали при получении взятки в служебном кабинете мэра одного из городов Луганской области.

Средства чиновник получил от частного предпринимателя за обещание не насчитывать штрафные санкции.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки, соединенное с его вымогательством).