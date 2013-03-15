В Запорожской области мать и двое детей отравились угарным газом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области, сообщение о происшествии поступило 14 марта от дежурного врача Бердянской городской больницы, принимавшего пострадавших в бессознательном состоянии.

«На сегодняшний день установлено, что женщина и двое ее детей: 13-летняя дочь и 9-летний сын отравились угарным газом в частном доме, отапливающемся печью на твердом топливе. Дедушка, проживавший в доме вместе с женой, невесткой, детьми, вечером потушил огонь в печи, через некоторое время после чего дети начали жаловаться на головную боль и плохое самочувствие. Утром дедушка и бабушка вошли в комнату, где отдыхали внуки с невесткой, убедились, что все хорошо, и поехали по делам, а когда вернулись, женщина и дети были в бессознательном состоянии», - сообщили в пресс-службе.

По данным ГСЧС в Запорожской области, пожилой мужчина сразу обратился в «Скорую», после чего пострадавших доставили в больницу.

На данный момент состояние здоровья пострадавшей женщины и детей квалифицируется медиками, как «стабильно тяжелое». По факту происшествия проводится расследование.