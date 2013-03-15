ГПУ просит суды заглядывать в кошельки тех, кого отпускают под залог

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве Генпрокуратуры Украины Николай Гошовский, обращаясь к и.о. председателя Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Станиславу Мищенко во время круглого стола по вопросам применения положений глав 20 и 21 УПК.

“На практике мы имеем много случаев, когда суд избирает залог. После этого подозреваемый просто уклоняется от следствия и суда, и не имеет материальной возможности внести залог”, - сообщил Н.Гошовский.

Он отметил, что нужно сориентировать суды на то, чтобы при определении суммы залога они определяли материальное положение подозреваемых и возможности платить этот залог.

Кроме того, Н.Гошовский обратился к С.Мищенко с просьбой увеличить в городе Киеве количество следственных судей. Он сообщил, что в среднем в апелляционных судах Украины 4-5 судей исполняют эти функции, в то время, как в столице только 2 следственных судьи.

Напомним, новый УПК вступил в силу 20 ноября 2012 года.