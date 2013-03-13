В Житомирской области бобры устроили ДТП с автобусом

Как рассказала руководитель пресс-службы ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк, сегодня, 13 марта, около 4 часов утра диспетчеру службы гражданской защиты в Олевском районе позвонил пассажир рейсового автобуса типа «Богдан», который направлялся из Олевска в Киев.

Мужчина сообщил, что за окраиной города, непосредственно перед автобусом, на проезжую часть упало дерево. Водитель, чтобы уклониться от столкновения, сманеврировал на обочину, экстренно затормозил, в результате чего автобус застрял в снежном сугробе. Помощь нескольких пассажиров, ехавших в автобусе, не сдвинула машину с места.

Спасатели пожарным автомобилем вытащили автобус на проезжую часть дороги. Дерево, создавшее небольшой затор, разрезали и убрали. Как выяснилось, его еще с осени подъедали бобры, и теперь, в начале весны, дерево не устояло. Из-за падения дерева чудом не пострадали пассажиры.