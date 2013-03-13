Презентация фармацевтической компании Natures Only
Приглашаем на пресс-брифинг по случаю презентации фармацевтической компании Natures Only
14 марта,
16.30
Киев, Отель «Премьер-Палац»
бул. Тараса Шевченко / ул. Пушкинская, 7/29
Уважаемые коллеги, приглашаем Вас на пресс-брифинг по случаю торжественной презентации фармацевтической компании Natures Only и ее дальнейшей деятельности на рынке медицинских препаратов Украины.
В рамках пресс-брифинга Глава компании Natures Only Доктор медицинских наук Сандип Аурора доложит о новых реалиях фармацевтического рынка Украины и привлекательность Украины для инвестиций иностранного капитала. Будут обнародованы последние статистические данные по заболеваемости украинских остеопорозом, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и т.д..
На мероприятии будут присутствовать:
• Глава Госслужбы Украины по лекарственным средствам Алексей Соловьев;
• Президент Украинской Федерации общественных организаций содействия здравоохранению гражданского общества Владимир Загородний;
Также Вы сможете получить эксклюзивные комментарии и рекомендации относительно указанных заболеваний от ведущих ученых в области украинской медицины. В частности это:
• главный внештатный дерматовенеролог МЗ Украины Александр Литус,
• главный детский офтальмолог, эксперт ВОЗ по глобальной программы «Зрение-2012» Сергей Рыков,
• главный гастроэнтеролог Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения Киева Игорь Червак и другие.
В рамках события с помощью новейшего ультразвукового оборудования эксперты Natures Only проведут для присутствующих уникальное измерения плотности костной ткани. Именно такое обследование выявляет наличие или отсутствие остеопороза. В рамках благотворительной программы такое оборудование уже установлено в нескольких детских клиниках Украины и дает возможность бесплатно контролировать детскую заболеваемость остеопорозом.
После официальной части гостей ждут изысканные блюда и напитки от «Премьер Паласа».
Ждем Вас,
С уважением,
Д-р Джойдип Маджумар,
Глава украинского представительства Natures Only
Аккредитация и детали:
Дмитрий Зезюлин
моб .. 097-578-56-28,
Тел. 044-206-91-11
e-mail: zezyulin@prandc.com.ua