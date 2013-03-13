В Киеве 17 человек подхватили острую инфекцию на корпоративе
09:19, 13 марта 2013Общество
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В Киеве после корпоративной вечеринки с кишечным отравлением госпитализированы 17 человек, в том числе один ребенок.
Работники подхватили сальмонельез / Фото: diapazon.kz
В Киеве в течение 11 и 12 марта в инфекционные отделения городских больниц № 2, 4, 5 и 9 госпитализированы 17 человек, в том числе один ребенок, с предварительным диагнозом – острое кишечное инфекционное заболевание (сальмонеллез) легкой и средней формы.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, все госпитализированные 7 марта были на корпоративной вечеринке, где в целом находилось около 50 человек.
Специалистами городской СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.
Ситуация находится на контроле Главного управления ГСЧС в г. Киеве.
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