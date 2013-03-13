В Киеве 17 человек подхватили острую инфекцию на корпоративе

В Киеве в течение 11 и 12 марта в инфекционные отделения городских больниц № 2, 4, 5 и 9 госпитализированы 17 человек, в том числе один ребенок, с предварительным диагнозом – острое кишечное инфекционное заболевание (сальмонеллез) легкой и средней формы.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, все госпитализированные 7 марта были на корпоративной вечеринке, где в целом находилось около 50 человек.

Специалистами городской СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

Ситуация находится на контроле Главного управления ГСЧС в г. Киеве.