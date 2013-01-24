Ахметов опередил всех россиян в рейтинге миллиардеров

Донецкий бизнесмен, владелец System Capital Management Ринат Ахметов стал единственным украинцем, попавшим в рейтинг ста богатейших людей планеты по версии агентства Bloomberg, сообщает ZN.UA.

По состоянию на 23 января Bloomberg оценил состояние Ахметова в 22,3 миллиарда долларов – с начала года оно выросло на 5,2% (1,1 млрд долларов).

По сравнению с данными рейтинга за ноябрь 2012 года, Ахметов поднялся с 38-го на 26-е место, вновь опередив всех миллиардеров-россиян: самый богатый из них - владелец "МегаФона" Алишер Усманова – оказался на 36 строчке с состоянием в 19,8 миллиарда долларов.

Кроме Усманова, в рейтинг попали еще 11 россиян: Виктор Вексельберг, Леонид Михельсон, Владимир Лисин, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Алексей Мордашов, Роман Абрамович, Андрей Мельниченко, Михаил Прохоров, Вагит Алекперов, Олег Дерипаска.

Возглавляет ежедневно обновляемый рейтинг по-прежнему мексиканский миллиардер Карлос Слим (78,2 млрд). На втором месте основатель Microsoft Билл Гейтс (64 млрд), на третьем - основатель испанской группы Inditex Амансио Ортега (59,1 млрд долларов).