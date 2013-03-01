На границе с Россией нашли подпольный нефтепровод

Как сообщили УНИАН в Государственной пограничной службе, воспользоваться трубопроводом злоумышленники не успели, поскольку информацию о нем пограничники получили заблаговременно.

Трубопровод, длина которого - 300 м, демонтирован и уничтожен.

В прошлом году лишь на территории Луганской области пограничники обнаружили и уничтожили 15 трубопроводов, а 31 трубопровод был демонтирован в 2011 году.