На границе с Россией нашли подпольный нефтепровод
14:44, 01 марта 2013Общество
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В Луганской области пограничники обнаружили подпольный нефтепровод, проложенный под землей на границе Украины и России.
Как сообщили УНИАН в Государственной пограничной службе, воспользоваться трубопроводом злоумышленники не успели, поскольку информацию о нем пограничники получили заблаговременно.
Трубопровод, длина которого - 300 м, демонтирован и уничтожен.
В прошлом году лишь на территории Луганской области пограничники обнаружили и уничтожили 15 трубопроводов, а 31 трубопровод был демонтирован в 2011 году.
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