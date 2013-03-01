В милиции не успевают делать анализы ДНК

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, об этом специалисты заявили в Государственном научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины (ГНИЭКЦ) во время круглого стола с участием представителей Генеральной прокуратуры, министерств здравоохранения, юстиции, Службы безопасности, Национальной академии медицинских наук и руководителей заинтересованных структурных подразделений правоохранительного ведомства.

Первый заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Александр Гончаров отметил, что в прошлом году стражам порядка удалось достичь определенного уменьшения общего уровня преступности. Вместе с тем, количество нераскрытых преступлений остается довольно высоким. Для их эффективного раскрытия одним из самых действенных методов является ДНК-анализ. Именно этот метод позволяет со стопроцентной достоверностью идентифицировать личность преступника и эффективно доказывать его причастность к совершению противоправных действий.

По его словам, об актуальности уникального метода ДНК-анализа свидетельствует и то, что с его помощью можно было бы эффективнее разыскивать без вести пропавших лиц и устанавливать личности людей, трупы которых не опознаны, идентифицировать жертв авто- и авиакатастроф. Для этого нужно позаботиться, в первую очередь, о нормативно-правовой и материально-технической базе.

«Создание крайне необходимой для правоохранительных органов единой Национальной базы учета генетических признаков человека сдерживается из-за отсутствия четкого законодательного урегулирования этого вопроса и недостаточного количества и мощности имеющихся лабораторий ДНК. Поэтому прошу участников мероприятия проявить государственнический подход и в рамках своей компетенции максимально содействовать принятию Концепции Государственной целевой программы расширения сети лабораторий ДНК и созданию Национальной базы данных генетических признаков человека для использования их в оперативно-служебной деятельности ОВД на 2014-2020 годы. Имея этот важный документ, мы сможем решить и технические детали», - сказал А.Гончаров.

Временно исполняющий обязанности начальника ННИЭКЦ Дмитрий Жидков сообщил о применении метода молекулярно-генетической идентификации и в целом достижениях специалистов экспертной службы. По его словам, использовать ДНК-анализ милицейские эксперты начали еще в 1994 году. Однако его новым этапом развития стало внедрение в 1999 году первого в Украине генетического анализатора. С 2005 по 2012 года силами и средством экспертов-милиционеров создано 8 региональных лабораторий ДНК, 5 из которых открыты только в течение последних трех лет. Работники службы также обучались в современных молекулярно-генетических лабораториях США и Российской Федерации. Благодаря этому в ГНИЭКЦ внедрено экспертное исследование митохондриальной ДНК. (Исследование ДНК-профилей сильно поврежденных костных материалов и установление родства по материнской линии – братья, сестры, внуки и т.п.).

«Несмотря на непревзойденные достижения специалистов службы, актуальной проблемой службы, к сожалению, остается постоянно растущее количество назначенных экспертиз ДНК. Сейчас возможности существующих лабораторий не удовлетворяют потребности МВД в раскрытии и расследовании тяжких и резонансных преступлений. Законодательно не урегулировано и генотипирование определенных категорий лиц для создания ДНК-учета. Проблемой является и медленное наполнение базы – ее массив сегодня состоит всего из 8 тыс. ДНК-профилей лиц, которые подозревались или обвинялись в совершении преступлений», - отметил Д.Жидков.

По мнению заместителя начальника ГНИЭКЦ, полковника милиции Владимира Вартузова главными проблемами в этой сфере являются недостаточное количество лабораторий ДНК в экспертных подразделениях МВД, Минздрава и их полное отсутствие в подразделениях СБУ, недостаточная координация деятельности ДНК-лабораторий разных ведомств, в частности относительно распределения их функций и определения механизма формирования единого учета генетических признаков человека.

«Решать проблемы предусматривается, в первую очередь, путем нормативно-правового урегулирования вопросов относительно использования ДНК-технолологий в деятельности ОВД. Для этого эффективным решением было бы одобрение концепции Государственной целевой программы расширения сети лабораторий ДНК и создание Национальной базы данных генетических признаков человека для использования в оперативно-служебной деятельности ОВД на 2014-2020 годы», - сказал В.Вартузов.

Докладчик отметил ожидаемые результаты выполнения указанного документа. «Прежде всего, в рамках Программы будет предлагаться дополнительно создать 7 лабораторий ДНК в экспертных учреждениях МВД, 5 подобных учреждений будут работать в системе Минздрава и 4 лабораторий - в составе СБУ. В целом выполнение Программы будет способствовать созданию единой информационной системы – Национальной базы данных генетических признаков человека, что в свою очередь будет способствовать кардинальному улучшению судебно-экспертного сопровождения раскрытия и расследования преступлений методом ДНК-анализа», - отметил В.Вартузов.