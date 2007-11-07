МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Пакистан

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Пакистан в связи с введением 3 ноября Президентом Пакистана Перевезом МУШАРРАФОМ чрезвычайного положения и обострением внутриполитической ситуации в стране.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

Также пресс-служба информирует, что по состоянию на 7 ноября с.г. в Посольство Украины в Исламской Республике Пакистан граждане Украины, которые находятся в этой стране, с просьбой о помощи или эвакуации не обращались.

Посольство Украины в Пакистане продолжает следить за развитием событий в стране. Дело находится на особом контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.