Табачник хочет ввести в школах уроки плавания

Министерство образования инициировало внедрение с 2013 года общегосударственного Урока плавания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.Табачник сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Во время акции планируется направить все имеющиеся материальные и человеческие ресурсы на обучение плаванию дошкольников и учеников начальной школы», - сказал Д.Табачник.

По словам министра, в 2012-13 учебном году впервые будет проводиться Всеукраинская ученическая олимпиада по физической культуре и спорту.

Как сказал Д.Табачник, это соревнование направлено на рост двигательной активности учеников и пропаганду здорового образа жизни.