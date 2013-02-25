Табачник хочет ввести в школах уроки плавания
19:28, 25 февраля 2013Общество
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Минобразования инициировало внедрение с 2013 года Урока плавания.
Дети, бассейн, плавание. Фото с сайта mukachevo.net
Министерство образования инициировало внедрение с 2013 года общегосударственного Урока плавания.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.Табачник сообщил сегодня на пресс-конференции.
«Во время акции планируется направить все имеющиеся материальные и человеческие ресурсы на обучение плаванию дошкольников и учеников начальной школы», - сказал Д.Табачник.
По словам министра, в 2012-13 учебном году впервые будет проводиться Всеукраинская ученическая олимпиада по физической культуре и спорту.
Как сказал Д.Табачник, это соревнование направлено на рост двигательной активности учеников и пропаганду здорового образа жизни.
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