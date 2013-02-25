Табачник считает справедливым, что у него заберут молодежь и спорт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.Табачник сказал сегодня на пресс-конференции.

“Очевидно, вполне справедливо, что когда на горизонте такие гигантские спортивные проекты, развитие инфраструктуры, необходимо этому предоставить высший статус”, - сказал Д.Табачник.

По словам министра, речь идет о проведении в Украине чемпионатов Европы по легкой атлетике и баскетболу, а также заявке на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля в ходе общения с гражданами в прямом эфире проекта «Диалог со страной» В.Янукович заявил, что отдельное Министерство молодежи и спорта будет возобновлено.

«Я признаю ошибку, когда объединили спорт и образование», – сказал В.Янукович и добавил, что проведенная ранее реорганизация «была не реорганизацией, это было полууничтожение тех структур, которые занимались спортом».

В декабре 2010 года В.Янукович своим указом создал Министерство образования и науки, молодежи и спорта путем объединения Министерства образования и науки и Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.