Глава Минздрава: Для старта медреформы в пилотные регионы требуется 8,5 тыс. врачей

Министерство здравоохранения делает ставку в реформировании отрасли на институт семейного врача и развитие первичной медицинской помощи, «которая в разных формах работает почти во всех странах Европы». Об этом сообщила руководитель ведомства Раиса Богатырева в ходе горячей линии газеты Комсомольская Правда в Украине.

По её словам, до 80% проблем со здоровьем пациентов решается именно семейным врачом; уменьшается потребность в больничных койках, так как пациенты реже ложатся в стационары, снижается необходимость в выезде «скорой помощи»; в результате растет уровень доступности медицины.

В то же время, отмечает министр, потребность отечественного здравоохранения в семейных врачах остается очень высокой. На сегодняшний день только в «пилотные» регионы, в которых проходит первый этап медицинской реформы, требуется 8,5 тысяч врачей.

В 2013 году государственный заказ на выпуск семейных врачей увеличен до 7,7 тысяч специалистов, сообщила Раиса Богатырева. Кроме того, те врачи, которые достаточно долго работают в системе здравоохранения, могут,при желании, пройти курс шестимесячной специализации для того, чтобы стать семейным врачом.

По словам министра, понимая приоритетность вопроса семейной медицины для здравоохранения, государство изменило систему оплаты труда семейных врачей. Сегодня такие специалисты получают зарплату на 50% больше той, что была до 2012 года. Врачам семейной практики предоставляют жилье на местах либо материальную помощь, транспорт, оплачивают отпуск им и членам их семей – каждый регион, в зависимости от возможностей, выстраивает свою систему стимулов.

С другой стороны, отметила Раиса Богатырева, ее ведомство вводит элементы конкуренции между врачами, что ведет к улучшению качества обслуживания. Пациент имеет право выбора семейного врача, а зарплата врача зависит от количества пациентов и качества работы.

«Врач первого контакта должен уметь оказать терапевтические услуги больным, провести необходимое обследование, несложное оперативное вмешательство, иметь навыки оказания педиатрической помощи, ведения нормальной беременности и самое главное – проводить большую профилактическую работу, в том числе, вакцинацию. Он также сопровождает своего пациента и на этапах лечения в специализированных стационарах, направляет к специалистам узкого профиля и обеспечивает выполнение их рекомендаций. Таким образом, врач семейной медицины - это хорошо подготовленный, высокообразованный медицинский специалист, оказывающий широкий спектр услуг», - подчеркнула Раиса Богатырева.

Особо она отметила роль семейных врачей в популяризации и проведении профилактических осмотров, поскольку именно врач семейной практики знает о врожденных и приобретенных заболеваниях пациента, может составить персональную программу профилактики.

Такой подход, заверила глава Минздрава, уже дает первые результаты. «Там, где заработали новые, оснащенные современным оборудованием и укомплектованные кадрами амбулатории, на 17% увеличилось количество обращений с профилактической целью, на 15% уменьшилось число вызовов «скорой помощи», снизился уровень госпитализации», - рассказала Раиса Богатырева.