КГГА предлагает Киевсовету вдвое увеличить муниципальный книжный магазин

А в Подольском районе, которое отведено для КП «Городской магазин», с целью расширения сети книжных магазинов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Как отмечается, в 2012 году депутаты Киевсовета приняли решение закрепить за коммунальным предприятием нежилые помещения площадью 164,7 кв. м по улице Энтузиастов, 11 в Днепровском районе и площадью 70 кв. м на проспекте Правды, 66-А в Подольском районе. Однако в ходе проверки последних была установлена непригодность подсобных помещений для размещения книжного магазина, поскольку к ним нет свободного доступа для покупателей.

В результате повторного обследования здания на проспекте Правды было решено увеличить площадь помещения до 148,6 кв. м для передачи с баланса КП «Киевжилспецексплуатация» на баланс КП «Городской магазин», что позволит обустроить там книжный магазин.

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Как сообщал УНИАН, 9 ноября 2011 года в Киеве открыли книжный магазин «Сяйво книги», который стал первым магазином книжной муниципальной сети. Магазин начал работать в бывшем книжном магазине «Сяйво» по улице Красноармейской, 6.

12 июля 2012 года Киевсовет выделил два помещения в столице под оборудование в них книжных магазинов: на проспекте Правды, 66-А и на улице Энтузиастов, 11. Проект решения был подготовлен во исполнение поручения председателя КГГА об открытии книжных магазинов «Сяйво книги» по одному в каждом районе Киева.

Выделенные помещения закреплены за коммунальным предприятием «Городской магазин».