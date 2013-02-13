Эксперт: Украине нужно модернизировать вертолеты и создать ракетный щит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола «Современные вызовы и угрозы военного характера для Украины. Особенности реформирования Вооруженных сил региона и уроки для Украины» сказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Валентин Бадрак, представляя результаты исследования ЦИАКР «Особенности реформирования ВС и ОПК стран ЦВЕ. Уроки для Украины».

«Сегодня Украина должна прежде всего сосредоточиться на развитии тех приоритетных программ, которые уже объявлены», - сказал В.Бадрак.

В частности, по его словам, речь идет о многофункциональном ракетном комплексе «Сапсан» (крылатая ракета).

«Это те системы, которые способна сделать Украина без помощи партнеров, то есть ракетный щит», - сказал эксперт.

В.Бадрак также отметил, что ЦИАКР в своих рекомендациях органам власти предлагает сосредоточиться и на новых технологиях, в частности, беспилотных.

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«Еще одно очень проблематичное место Украины – это боеприпасы. Мы считаем, что довольно большие шаги должны быть сделаны в этой плоскости, чтобы восстановить боеприпасную отрасль», - сказал В.Бадрак.

Кроме того, по словам эксперта, нужно модернизировать вертолеты Ми-24 и Ми-8, а также усилить украинский спецназ, модернизировать или создавать новые зенитно-ракетные системы.

«Украинская армия сегодня примерно на поколение отстает по вооружениям от ведущих армий мира», - считает В.Бадрак.