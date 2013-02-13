Эксперт: падение авторитета Украины может повлечь военные риски

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Валентин Бадрак, представляя результаты исследования ЦИАКР «Особенности реформирования ВС и ОПК стран ЦВЕ. Уроки для Украины» во время круглого стола на тему: «Современные вызовы и угрозы военного характера для Украины. Особенности реформирования Вооруженных сил региона и уроки для Украины».

По словам В.Бадрака, ЦИАКР отмечает увеличение рисков возникновения приграничного (регионального) конфликта, который может стать результатом сознательной дестабилизации ситуации в отдельных регионах Украины.

«На сегодняшний день наличие Черноморского флота на территории Украины является прямым дестабилизирующим фактором», - сказал В.Бадрак.

Он считает, что на фоне оживления в Крыму «антиукраинских политических или экстремистских движений», не исключена возможность, «в соответствии с новой провозглашенной мягкой стратегией влияния Российской Федерации», усиления информационного, в частности идеологически-психологического, влияния на население.

«Мы не исключаем, что на фоне этих действий могут возникнуть и риски военного характера, когда могут быть задействованы определенные подразделения Черноморского флота в ответ на определенную реакцию украинской власти», - сказал В.Бадрак.

Вместе с тем эксперт отметил, что «прямая угроза военного характера» перед Украиной на сегодняшний день не стоит.

При этом он отметил существенное ухудшение геополитической обстановки вокруг Украины и падение ее международного авторитета. «Мы констатируем существенные информационные активные акции против Украины, что является одной из опасностей», - сказал В.Бадрак.

Кроме того, он констатировал наличие «высказываемых на неофициальном пока еще уровне территориальных претензий к Украине».

«Все то, что сегодня происходит на фоне потери военной адекватности Украины, является угрозой», - отметил В.Бадрак.