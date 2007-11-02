Бойко прогнозирует рост цен на российское ядерное топливо для Украины

Министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО прогнозирует рост цен на закупаемое в Российской Федерации ядерное топливо для украинских атомных электростанций в 2008 году на 25%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании в Кабинете министров по вопросам ценообразования.

«Прежде всего, мы должны пойти по оптимистическому, на наш, взгляд сценарию, по закупке ядерного топлива у наших российских партнеров - это приблизительно 25% увеличение цены. Учитывая стоимость топлива в себестоимости электроэнергии, производимой нашими АЭС, это для нас порог, который является недостаточно чувствительным, и мы на это рассчитываем», - сказал Ю.БОЙКО.

Напомним, в настоящее время монопольным поставщиком ядерного топлива для украинских АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ».

Справка УНИАН. ГП НАЭК «Энергоатом» - энергогенерирующая компания Украины, эксплуатирующая все действующие АЭС страны: Запорожскую, Хмельницкую, Ривненскую и Южно-Украинскую. Украина занимает 5-е место в мире по доле вырабатываемой АЭС энергии в общем энергобалансе (46,9% по итогам 2006 года).

В соответствии с согласованным «Энергоатомом» и «ТВЭЛ» графиком, всего в 2007 году планировалось осуществить 11 поставок СЯТ для 1, 2, 3 и 5 энергоблоков Запорожской АЭС, 1 и 2 Ривненской АЭС, 1 и 2 Хмельницкой АЭС, а также для 1, 2 и 3 энергоблоков Южно-Украинской АЭС. Еще 4 поставки «ТВЭЛ» запланированы в первой половине 2008 года для 4-го и 6-го энергоблоков Запорожской АЭС, а также для 3-го и 4-го Ривненской АЭС. Таким образом, в 2007- первой половине 2008 года планируется освежить топливо на всех 15 энергоблоках, эксплуатирующихся «Энергоатомом».