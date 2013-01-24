Адвокат убийцы Щербаня хочет, чтобы Ахметова допросили
Дмитрий Поезд предлагает по делу об убийстве Щербаня допросить Ахметова.
К убийству Евгения Щербаня причастен бизнесмен Ринат Ахметов.
Об этом заявил экс-адвокат Вадима Болотских, осужденного за убийство Евгения Щербаня, Дмитрий Поезд в эфире телеканала ТВi.
"Ахметова нужно допросить, я, будучи в Генпрокуратуре, видел, как прокуроры боялись Рината Ахметова, - сказал адвокат. - Он знал всех этих людей. Насколько мне известно, Ахметов был там казначеем в той группе. Иначе почему он так пошел вверх? Откуда он взял стартовый капитал?" - добавил он.
Кроме того, Поезд рассказал, что Болотских не сотрудничал ни с Юлией Тимошенко, ни с Павлом Лазаренко.
"Ни с Тимошенко, ни с Лазаренко Болотских не встречался. Не вел он с ними никаких переговоров о получении оружия или денег. Деньги он получил от людей из группы Кушнира", - сказал адвокат.
"Следствие пыталось выяснить, кто был заказчиком убийства, но не настойчиво. В основном доказывали кто убил Щербаня. Вот Болотских сказал, что убивал он", - вспоминает Поезд.
"Позиция Болотских была такова, что он пришел в бедную Украину и помог уничтожить олигархов. Болотских считал себя Робин Гудом. Он говорил, что Щербань олигарх и вредит народу", - добавил адвокат.
Как известно, весной 2003 года Апелляционный суд Луганской области приговорил гражданина России Вадима Болотских к пожизненному заключению за убийство Щербаня.