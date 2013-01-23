Почти 300 населенных пунктов в трех областях - без света

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 21 - 22 января в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, мокрый снег и гололед), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 405 населенных пунктов в пяты областях.

По состоянию на 7 часов утра 23 января в результате непогоды, вследствие срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание еще 55 населенных пунктов в Полтавской области. За сутки возобновлено электроснабжение в 165 населенных пунктах, которые были обесточены 21 - 22 января в пяти областях.

В частности, без электроснабжения остаются 233 населенных пункта во Львовской области, в Полтавской области 55 населенных пунктов, в Волынской - 7.

Для возобновления энергоснабжения населенных пунктов задействованы 740 работников и 229 единиц техники.