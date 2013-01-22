В Украине объявлено штормовое предупреждение
15:05, 22 января 2013Общество
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В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает гидрометцентр, 23 января на дорогах Украины, кроме южной части, гололедица.
23 января на дорогах Украины, кроме южной части, гололедица
В Крыму и Приазовье отдельные порывы ветра 15-20 м/с; на Закарпатье, в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях местами налипание мокрого снега, гололед.
В южной и восточной части ночью и утром местами туман, видимость - 200-500 метров.
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