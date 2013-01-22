В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Крыму и Приазовье отдельные порывы ветра 15-20 м/с; на Закарпатье, в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях местами налипание мокрого снега, гололед.

В южной и восточной части ночью и утром местами туман, видимость - 200-500 метров.