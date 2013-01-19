В Ивано-Франковске иностранец отомстил своему земляку за любовь к украинке

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, нигериец ограбил своего соотечественника, поскольку тот «отбил» у него любимую.

В милицию обратился гражданин Нигерии, студент одного из местных вузов, с заявлением о том, что из его квартиры исчезли ценные вещи и деньги на общую сумму 9700 долл США.

Потерпевший рассказал, что помещение, в котором проживает, он нанимает вместе со своим другом, также нигерийцем. На данное время они студенты заочной формы обучения первого курса местного университета и временно проживают в Ивано-Франковске.

Из квартиры исчезла игровая приставка, два ноутбука, двое наручных часов и два спортивных рюкзака, в котором хранились деньги в сумме 9700 дол.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий работниками отдела уголовного розыска установлено, что кражу совершили два гражданина Нигерии, студенты третьего курса того же университета. Сначала молодые люди дружили и часто гостили друг у друга до момента конфликта, возникшего из-за симпатии к девушке-украинке. Один из правонарушителей объяснил, что на кражу согласился по просьбе товарища, ведь студент-первокурсник, так сказать, «отбил» девушку у друга.

Стражи порядка задержали воров, именно в тот момент, когда в одном из кафе Ивано-Франковска студенты-иностранцы пытались продать похищенное.

Таким образом, личная обида стала причиной и условием совершения преступного посягательства, за которое придется ответить согласно ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины.