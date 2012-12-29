Меладзе по делу о смертельном ДТП проходит свидетелем

Известный украинский композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе проходит свидетелем по делу о ДТП, в котором погибла 30-летняя Анна Пищало.

Об этом газете "Сегодня" рассказал начальник Центра общественных связей Главного управления МВД в Киевской области Николай Жукович.

«Он находится в статусе свидетеля. По новому Уголовному процессуальному кодексу, пока нет доказательств, что он виновен, ему никакая мера пресечения не избирается. Если у следователя появятся доказательства вины, он обратится в суд, чтобы избрать ему меру пресечения. Сейчас он выездной» - сказал Н. Жукович.

Также в милиции говорят, что К. Меладзе дал показания и не отказывается от того, что это он был за рулем. Он сам вызвал «скорую» и милицию.

Кроме того, официально в милиции говорят, что продюсер в машине был один. «Он был за рулем, в машине никого не было. Документы у него в порядке, сам он ничего не отрицает. Алкотестер показал, что водитель был трезв, но будут также результаты анализа крови», - сообщил Н.Жукович.

Как сообщал УНИАН, дорожно-транспортное происшествие с участием известного украинского композитора и музыкального продюсера произошло 27 декабря около 18.00 на 32-м километре трассы Киев-Обухов.

Двигаясь в направлении Киева, водитель автомобиля «Лексус» недалеко от транспортной остановки «Пятихатки» осуществил наезд на пешехода. 30-летняя женщина погибла на месте происшествия.

Информация о ДТП внесена в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствам, если они повлекли смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Досудебное расследование проводится Следственным управлениям Главного управления МВД Украины в Киевской области.

28 декабря в милиции сообщили, что за рулем автомобиля, сбившего женщину, был известный украинский композитор и музыкальный продюсер К.Меладзе.