Министр: Убийцы семьи харьковского судьи забрали отрезанные головы с собой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказал журналистам министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

«Головы пока не обнаружены, то есть головы на месте преступления отсутствуют», - сказал В.Захарченко.

Он отметил, что по предварительной информации, на момент отсечения головы из 4 жертв живым был сын судьи Сергей Трофимов.

В.Захарченко отметил, что на трупах есть следы ранений, однако он не уточнил, каким оружием и каким образом были нанесены травмы.

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 декабря, в Харькове неизвестные убили четырех людей - судью Фрунзенского районного суда Харькова Владимира Трофимова и членов его семьи. По данным милиции, обезглавленные трупы обнаружил в одной из квартир многоэтажки близкий родственник погибших. Были убиты: 58-летний владелец квартиры, его 59-летняя жена, их 30-летний сын и его 29-летняя сожительница.

В тот же день начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник сказал: «Мы рассматриваем в качестве версии как профессиональную деятельность судьи, так и личное увлечение – коллекционирование. Скорее всего, оно могло стать причиной преступления. А также мы рассматриваем другие версии».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.115 УПК (преднамеренное убийство).