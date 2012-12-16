Убийство харьковского судьи связывают с его хобби

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник.

«Этот судья раньше возглавлял этот суд. Мы рассматриваем версию как его профессиональную деятельность, так и личное увлечение – коллекционирование. Скорее всего оно могло стать причиной преступления. А также мы рассматриваем другие версии», - сказал начальник ГСУ.

Он отметил, что на место события из МВД выехала специальная группа в составе следователей и работников уголовного розыска.

Возбуждено уголовное дело по ст.115 «Преднамеренное убийство».