Убийство харьковского судьи связывают с его хобби

09:56, 16 декабря 2012
Общество
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Убийство судьи Фрунзенского суда Харькова в милиции связывают как с его профессиональной деятельностью, так и увлечением - коллекционированием.

Василий Фаринник озвучил версии

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник.

«Этот судья раньше возглавлял этот суд. Мы рассматриваем версию как его профессиональную деятельность, так и личное увлечение – коллекционирование. Скорее всего оно могло стать причиной преступления. А также мы рассматриваем другие версии», - сказал начальник ГСУ.

Он отметил, что на место события из МВД выехала специальная группа в составе следователей и работников уголовного розыска.

Возбуждено уголовное дело по ст.115 «Преднамеренное убийство».

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