Пшонка и Захарченко прибыли в Харьков расследовать убийство судьи
10:53, 16 декабря 2012Политика
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В Харьков для расследования убийства судьи Фрунзенского районного суда города Владимира Трофимова, а также членов его семьи, прибыли генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка и министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.
Захарченко и Пшонка взяли расследование дела под личный контроль
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, В.Захарченко и В.Пшонка взяли расследование резонансного дела под личный контроль.
В это время в прокуратуре Харьковской области проходит совещание при участии руководства МВД и ГПУ, после которого В.Пшонка и В.Захарченко проведут брифинг.
Как сообщал УНИАН, вчера, 15 декабря, в Харькове неизвестные убили и обезглавили четырех людей - судью Фрунзенского районного суда Харькова Владимира Трофимова и членов его семьи: жену, сына и его сожительницу.
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