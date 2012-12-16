Пшонка и Захарченко прибыли в Харьков расследовать убийство судьи

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, В.Захарченко и В.Пшонка взяли расследование резонансного дела под личный контроль.

В это время в прокуратуре Харьковской области проходит совещание при участии руководства МВД и ГПУ, после которого В.Пшонка и В.Захарченко проведут брифинг.

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 декабря, в Харькове неизвестные убили и обезглавили четырех людей - судью Фрунзенского районного суда Харькова Владимира Трофимова и членов его семьи: жену, сына и его сожительницу.