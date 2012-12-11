Moody's снизило рейтинг ДТЭК и может понизить рейтинг МХП

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте рейтингового агентства.

Согласно сообщению, Moody's также поставило на пересмотр с возможным понижением рейтинги CFR, PDR и еврооблигаций агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» (МХП) «B3».

По информации Moody's, данные рейтинговые действия обусловлены снижением рейтинга Украины до «B3» с «B2» с прогнозом «негативный».

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Как сообщал УНИАН, рейтинговое агентство Moody’s вслед за снижением суверенных рейтингов Украины понизило автономные кредитные оценки, рейтинги оценки долгов и депозитов 11 украинских банков и одной лизинговой компании.

Понижены рейтинги следующих банков: «Финансы и кредит», «Кредит Днепр», «Первый украинский международный банк», «ОТР Украина», «Пивденный», «ПриватБанк», «Проминвестбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Ощадбанк Украины», украинский филиал российского банка «Сбербанк России», «Укрэксимбанк», «Укринбанк» и «VAB», а также лизинговой компании «Райффайзен лизинг Аваль».

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На прошлой неделе Moody's Investors Service снизило рейтинг государственных облигаций Украины до «B3» с «B2», прогноз – «негативный». Снижение рейтинга обусловлено ухудшением оценки Moody's институциональной силы Украины, нехваткой внешней ликвидности, что повышает риски для национальной валюты, более широким финансовым и экономическим кризисом, а также относительно слабыми экономическими прогнозами для Украины.

Moody's также понизило потолок странового рейтинга для обязательств Украины в иностранной валюте до «B3» с «B1».