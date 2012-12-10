Решения рейтинговых агентств не повлияют на котировки украинских госбумаг - СМИ

Отечественные финансисты уверены, что подобная оценка не окажет на реальную котировку украинских государственных ценных бумаг существенного влияния.

Поскольку инвесторы, знакомые с местными рисками, разумеется, учитывали их при покупке гособлигаций. К тому же, мнение международных рейтинговых агентств, как показывает практика, заслуживает доверия далеко не всегда.

Газета пишет, что достаточно вспомнить завышенные оценки во время кризиса учреждениям и ЦБ, на самом деле близким к дефолту, что во многом спровоцировало наступившую рецессию.

В результате уже неоднократно поднимался вопрос об изменении регулирования сферы рейтингования. «Слишком высокое доверие к рейтинговым агентствам приводит к спекуляциям, - уверен Олег Иванец, экономист инвестгруппы «Арт Капитал».