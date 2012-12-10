Решения рейтинговых агентств не повлияют на котировки украинских госбумаг - СМИ

15:39, 10 декабря 2012
Общество
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Недавнее снижение некоторыми международными рейтинговыми агентствами рейтинга украинских государственных ценных бумаг на один пункт вызвала скепсис у украинских экспертов сообщает газета Бизнес. 

Инвесторы, разумеется, учитывали их при покупке гособлигаций

Отечественные финансисты уверены, что подобная оценка не окажет на реальную котировку украинских государственных ценных бумаг существенного влияния.

Поскольку инвесторы, знакомые с местными рисками, разумеется, учитывали их при покупке гособлигаций. К тому же, мнение международных рейтинговых агентств, как показывает практика, заслуживает доверия далеко не всегда. 

Газета пишет, что достаточно вспомнить завышенные оценки во время кризиса учреждениям и ЦБ, на самом деле близким к дефолту, что во многом спровоцировало наступившую рецессию.

В результате уже неоднократно поднимался вопрос об изменении регулирования сферы рейтингования. «Слишком высокое доверие к рейтинговым агентствам приводит к спекуляциям, - уверен Олег Иванец, экономист инвестгруппы «Арт Капитал».

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