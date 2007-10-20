Янукович про еду, ответственность и доступные цены

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил работников пищевой промышленности с профессиональным праздником, который отмечается 21 октября.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, в своем приветствии глава правительства отметил, что “трудовые коллективы отрасли делают весомый вклад в обеспечение развития экономики страны, производя почти пятую часть всего объема промышленной продукции”. По словам В.Януковича, продовольственные товары отечественных торговых марок отвечают запросам самых требовательных потребителей не только внутреннего, но и внешнего рынка, о чем свидетельствует постоянно растущий в мире спрос на украинские продукты питания.

Как подчеркнул премьер, “эффективная работа предприятий отрасли возможна благодаря высокой ответственности и профессионализму работников, современному уровню организации производства и внедрением новейших технологий”.

В.Янукович выразил уверенность, что пищевая промышленность имеет значительный производственный потенциал и способная удовлетворить потребности населения в высококачественных, безопасных для здоровья и доступных по цене продовольственных товарах.