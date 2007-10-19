В Днепропетровске завершили спасательные работы: нашли 23 погибших

Аварийно-спасательные работы на разрушенном доме в Днепропетровске были завершены сегодня около 16.00.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Людмила ЩЕРБАНЬ.

По ее словам, тела 23 погибших лиц (жителей дома и гостей) извлекли из-под завалов и опознали.

Л.ЩЕРБАНЬ уточнила, что тело 23-го погибшего были извлечено из-под обломков сегодня около 15.30.

По ее словам, перед сводным отрядом спасателей выступил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ, который поблагодарил ликвидаторов аварии за высокий профессионализм и самоотдачу.

Н.ШУФРИЧ заявил, что отныне разрушенный дом передается строительной компании, которая будет проводить демонтаж уцелевших конструкций.

Как сообщал УНИАН, взрыв бытового газа в 10-этажном доме №127 по улице Мандриковской в Днепропетровске произошел 13 октября.