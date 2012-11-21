У Табачника утвердили даты проведения ВНО в 2013 году

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины утвердило Календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) для желающих поступить в высшие учебные заведения Украины в 2013 году.

Как сообщается на сайте Минобразования, регистрацию лиц для прохождения внешнего независимого оценивания будут осуществлять региональные центры оценивания качества образования с 4 января до 5 марта 2013 года.

ВНО-2013 будет проходить после завершения учебного процесса в общеобразовательных учебных заведениях.

3 июня состоится ВНО по химии; 5, 6 июня – по украинскому языку и литературе; 8 июня – по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский); 10 июня – по русскому языку; 12, 13 июня – по математике; 15 июня – по географии; 17 июня – по всемирной истории; 19, 20 июня – по истории Украины; 22 июня – по физике; 25 июня – по биологии и 27 июня – по мировой литературе.

Дополнительная сессия ВНО состоится 4-11 июля.