Началась регистрация желающих принять участие в пробном ВНО
02:42, 02 ноября 2012Общество
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1 ноября началась регистрация лиц, желающих принять участие в пробном внешнем независимом оценивании.
Как сообщает сайт Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, регистрация продлится до 30 ноября.
Детальная информация о порядке регистрации размещена на сайте регионального центра оценивания качества образования, на территории обслуживания которого лицо желает проходить пробное внешнее независимое оценивание.
Как сообщал УНИАН, со 2 января 2013 года начнется регистрация на сдачу тестов ВНО, которое в следующем году пройдет с 3 по 27 июня.
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