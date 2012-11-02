Началась регистрация желающих принять участие в пробном ВНО

Как сообщает сайт Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, регистрация продлится до 30 ноября.

Детальная информация о порядке регистрации размещена на сайте регионального центра оценивания качества образования, на территории обслуживания которого лицо желает проходить пробное внешнее независимое оценивание.

Как сообщал УНИАН, со 2 января 2013 года начнется регистрация на сдачу тестов ВНО, которое в следующем году пройдет с 3 по 27 июня.