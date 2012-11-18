В Киево-Печерской лавре сегодня отслужат панихиду по погибшим в ДТП

Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

Эта поминальная служба посвящается Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий в рамках Всеукраинской недели безопасности дорожного движения, которая проводится Всеукраинской общественной организацией «Ассоциация безопасности дорожного движения» в поддержку инициативы Организации Объединенных Наций, согласно которой в каждое третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Церковь также призывает в этот день к поминальной молитве по погибшим на дорогах.

«Церковь, как любящая мать, не может находиться в стороне от неутешительного состояния дел с ДТП и поэтому не оставляет без заупокойной молитвы своих чад, погибших во время дорожно-транспортных происшествий, а нас живых, призывает к ответственности и осторожности за рулем», - говорится в сообщении.

Имена погибших во время дорожно-транспортных происшествий православных христиан для поминальной молитвы 18 ноября можно отправлять по электронному адресу stvolodymyrchurch@ukr.net.