ГАИ призывает водителей в день памяти жертв ДТП включить ближний свет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, почтить память жертв дорожных аварий впервые предложили представители британского благотворительного фонда помощи жертвам ДТП «Road Peace», который отмечает этот день с 1993 года. 26 октября 2005 в своей Резолюции Генеральная Ассамблея ООН призвала все страны-члены во всем мире признать Всемирный день памяти жертв ДТП и отмечать его в третье воскресенье ноября.

Такое решение было вызвано обеспокоенностью правительств и международных сообществ ежегодным ростом в мире количества дорожно-транспортных происшествий. Ведь по данным ООН дорожные аварии являются во всем мире второй причиной смерти среди молодых людей в возрасте 15-29 лет. В автопроисшествих ежегодно погибают более 1,3 миллиона человек, еще 50 миллионов людей получают травмы или становятся инвалидами.