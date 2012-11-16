В Киеве горел 25-этажный дом

Как сообщает сайт МЧС Украины, сегодня в 12:07 в МЧС поступило сообщение о возгорании обшивки фасада на третьем этаже трехэтажного здания, пристроенного к 25-этажному жилому дому по ул. Гетмана, 1. Существовала угроза распространения огня на соседний дом. При этом третий этаж здания не заселен. На первом этаже здания находится банк – учреждение не пострадало.

По повышенному рангу вызова на место происшествия были направлены оперативно-спасательные подразделения. Спасателям удалось не допустить распространения огня и ликвидировать пожар в 13:09. Общая площадь возгорания - 30 кв. м.

По предварительным данным, возгорание возникло в результате проведения работ с огнем. Погибших и пострадавших нет.